Sollevamento pesi, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Categorie ridotte, pochi posti e sistema complesso (Di mercoledì 4 maggio 2022) Grandi novità in vista per il Sollevamento pesi verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. In Francia la pesistica avrà a disposizione quattro eventi in meno con in palio le medaglie rispetto all’ultima edizione di Tokyo (10 invece di 14), inoltre c’è da registrare l’inevitabile crollo delle quote a cinque cerchi riservate alla disciplina (da 196 a 120) in seguito ai numerosi scandali legati al doping che hanno coinvolto direttamente anche la federazione internazionale in passato. Le nuove Categorie di peso presenti nel programma olimpico saranno le seguenti: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg maschili e 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, +81 kg femminili. In ogni gara saranno impegnati 12 atleti, con al massimo un rappresentante per ogni Nazione. Ciascun Paese dovrà rispettare anche il limite ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Grandi novità in vista per ilverso i Giochi Olimpici di. In Francia lastica avrà a disposizione quattro eventi in meno con in palio le medaglie rispetto all’ultima edizione di Tokyo (10 invece di 14), inoltre c’è da registrare l’inevitabile crollo delle quote a cinque cerchi riservate alla disciplina (da 196 a 120) in seguito ai numerosi scandali legati al doping che hanno coinvolto direttamente anche la federazione internazionale in passato. Le nuovedi peso presenti nel programma olimpico saranno le seguenti: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg maschili e 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, +81 kg femminili. In ogni gara saranno impegnati 12 atleti, con al massimo un rappresentante per ogni Nazione. Ciascun Paese dovrà rispettare anche il limite ...

