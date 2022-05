Soldi, ville, yacht: ora la Ue vuole sanzionare il patriarca Kirill (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bruxelles vuole sanzionare il capo della Chiesa ortodossa russa. Tra ricchezze personali e superyatch gode di un patrimonio davvero enorme Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bruxellesil capo della Chiesa ortodossa russa. Tra ricchezze personali e superyatch gode di un patrimonio davvero enorme

Advertising

Travagliato : @fra_c22 Più che altro se ne stanno a Dubai in hotel 7 stelle, con suite da 5000 € a notte. Alle ville e agli yacht… - Luigi32532373 : @GiuseppeConteIT Conte Stai zitto. Paga il il tuo compare , Grillo 300 mila annui. Vergognatevi il 5Stalle era qu… - Lara84690755 : @ligi_p @AdmiralReloade1 Perché non si godono le loro ville con piscina e i loro soldi, vista l'età? Di danni ne ha… - vecchio_sfregio : @DAVIDPARENZO Quando farai un intervista calzante a Zelensky,utile a fare capire come possa prendere soldi x il suo… - AntonelloAng : @giusbrindisi per me non è un grande conduttore. Parziale, fazioso, schierato. Questa volta mi tocca difenderlo. Ha… -