Simon Yates: "Giro d'Italia, spero sia la volta buona. Carapaz favorito, tracciato esigente" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Simon Yates è uno dei grandi favoriti per la conquista del Giro d'Italia 2022. Il britannico, già sul podio nella passata edizione della Corsa Rosa, ha tutte le carte in regola per conquistare il Trofeo Senza Fine e vuole essere uno degli uomini maggiormente in luce nell'evento che scatterà venerdì 6 maggio da Budapest. Il ciclista è stato molto chiaro nel corso della conferenza stampa della vigilia: "Mi sento bene non vedo l'ora di iniziare, ci saranno delle giornate interessanti in Ungheria. Ho puntato molto su questa corsa in passato e mi ha dato molto, ma quando hai così tanti alti e bassi speri che finalmente arrivi l'anno buono". Simon Yates ha poi proseguito: "Il Giro non è mai una corsa facile,bisognerà essere subito pronti. È un tracciato ...

