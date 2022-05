Silvia Ussai per The Lancet: primo autore della call for action per la protezione degli anziani nel conflitto ucraino (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) - La situazione sanitario-umanitaria degli anziani in Ucraina nel testo scientifico della Dr.ssa Silvia Ussai Milano, 04/05/2022. La dr.ssa Silvia Ussai, medico specialista in international healthcare management e membro del gruppo Farmaci e Povertà della Società Italiana di Farmacologia clinica, è first co-author dell'articolo pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica The Lancet Public Health . Silvia Ussai: gli anziani sono le vittime dimenticate nel disastro umanitario ucraino La popolazione anziana è tra le maggiormente colpite dalla guerra in Ucraina. Non solo perché di base si tratta di individui fragili, colpiti da comorbidità e che si trovano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) - La situazione sanitario-umanitariain Ucraina nel testo scientificoDr.ssaMilano, 04/05/2022. La dr.ssa, medico specialista in international healthcare management e membro del gruppo Farmaci e PovertàSocietà Italiana di Farmacologia clinica, è first co-author dell'articolo pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica ThePublic Health .: glisono le vittime dimenticate nel disastro umanitarioLa popolazione anziana è tra le maggiormente colpite dalla guerra in Ucraina. Non solo perché di base si tratta di individui fragili, colpiti da comorbidità e che si trovano ...

Advertising

lifestyleblogit : Silvia Ussai per The Lancet: primo autore della call for action per la protezione degli anziani nel conflitto ucrai… - lifestyleblogit : Silvia Ussai per The Lancet: primo autore della call for action per la protezione degli anziani nel conflitto ucrai… - LocalPage3 : Silvia Ussai per The Lancet: primo autore della call for action per la protezione degli anziani nel conflitto ucrai… -