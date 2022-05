Sex and the City: Kim Cattrall ribadisce di aver chiuso per sempre con Samantha Jones (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'attrice Kim Cattrall ha parlato dei motivi per cui non ha ripreso il ruolo di Samantha Jones nella serie And Just Like That, reboot di Sex and the City. Kim Cattrall ha ribadito che non riprenderà più il ruolo di Samantha, sottolineando come i produttori di And Just Like That... non l'abbiano nemmeno contattata in vista delle riprese della serie revival. L'attrice ha raccontato alcuni retroscena di quanto accaduto al magazine Variety e perché non ha intenzione di tornare nel mondo di Sex and the City. Kim Cattrall aveva rifiutato lo script del terzo film di Sex and the City nel 2017 e, commentando la produzione della serie, ha spiegato: "La serie è in pratica il terzo film. Quello è quanto era creativo il progetto. Non mi hanno mai … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'attrice Kimha parlato dei motivi per cui non ha ripreso il ruolo dinella serie And Just Like That, reboot di Sex and the. Kimha ribadito che non riprenderà più il ruolo di, sottolineando come i produttori di And Just Like That... non l'abbiano nemmeno contattata in vista delle riprese della serie revival. L'attrice ha raccontato alcuni retroscena di quanto accaduto al magazine Variety e perché non ha intenzione di tornare nel mondo di Sex and the. Kimaveva rifiutato lo script del terzo film di Sex and thenel 2017 e, commentando la produzione della serie, ha spiegato: "La serie è in pratica il terzo film. Quello è quanto era creativo il progetto. Non mi hanno mai …

Advertising

PichwithA : Comunque presa dall'amarezza del momento ho testato il nuovo sex Toy and let me just say... I'll never use a human… - DeborahAKizziah : RT @crisalidemalva: @jolejole31 Friends, Downton Abbey, La regina degli scacchi. Felicity, Roswell, Una Mamma per Amica, Game of Thrones, T… - Ggdaay1 : #Massage in dubai ???? #Massage and sex #Massage full Service ?? #Massage in hotel - crisalidemalva : @jolejole31 Friends, Downton Abbey, La regina degli scacchi. Felicity, Roswell, Una Mamma per Amica, Game of Throne… - FedroA23 : @kikkalenzi è arrivata quella di Sex and the city. -