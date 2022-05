Serie A, Brozovic miglior giocatore del mese di aprile (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il premio EA SPORTS Player Of The Month di aprile è stato assegnato al calciatore dell’Inter Marcelo Brozovic e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Inter-Empoli, in programma venerdì 6 maggio 2022 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore dell’Inter Marceloe la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Inter-Empoli, in programma venerdì 6 maggio 2022 L'articolo

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT22 #FUT SBC Marcelo Brozovic POTM Aprile Serie A - Svelata una nuova Sfida Creazione Rosa - surfasport : ???? SERIE A: BROZOVIC MVP DI MARZO ?? Come ogni inizio mese, tornano i premi di #MVP della #SerieA ?? Quest’anno si ch… - IMEPICBROZO : RT @it_inter: Vice #Brozovic, gli occhi dell'Inter in Serie A: per #Asllani nerazzurri pronti a offrire all'Empoli #Esposito più corposo co… - it_inter : Vice #Brozovic, gli occhi dell'Inter in Serie A: per #Asllani nerazzurri pronti a offrire all'Empoli #Esposito più… - mgpg07 : Serie A awards. Miglior portiere: Maignan Miglior difensore: Bremer Miglior centrocampista: Brozovic Miglior attacc… -