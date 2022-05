Se la fanno fare addosso: il nuovo sconvolgente trend delle influencer a Dubai (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si chiama ‘Dubai Porta Potty’ la nuova tendenza che sta prendendo piede nell’ultimo periodo. Di cosa si tratta? All’apparenza potrebbe sembrare una fake news. Invece, purtroppo, è tutto vero e mai come in questo caso possiamo dire che al peggio non c’è mai fine. La nuova moda delle influencer a Dubai è quella di farsi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si chiama ‘Porta Potty’ la nuova tendenza che sta prendendo piede nell’ultimo periodo. Di cosa si tratta? All’apparenza potrebbe sembrare una fake news. Invece, purtroppo, è tutto vero e mai come in questo caso possiamo dire che al peggio non c’è mai fine. La nuova modaè quella di farsi L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RobertoBurioni : @ricpuglisi Fanno bene. Il virus circola, contagiosissimo negli ambienti chiusi e la mascherina molto efficace nel… - rubio_chef : Comunque le giornaliste e i giornalisti che fanno schifo, sia a livello morale che professionale, non ha senso che… - AngeloSantoro : Solidarietà per @mannocchia , reporter vera, coraggiosa. Per tutti i cronisti di guerra - spesso bistrattati, persi… - Giusy12053168 : RT @hlparmaham: La crociata contro C che saluta solo M e L, dopo che alcune persone lì dentro le hanno detto di andarsi a fare una puntura… - __stressed_out : Assunta da 5 mesi e mo mi fanno fare un incontro formativo sul regolamento ma che cazz di problemi, come se non avessi altro da fare -