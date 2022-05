Scuola | Istat | frequenza amici fuori orario lezioni diminuita del 50 | 9% per alunni italiani**

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Già prima della pandemia il 17,3% deglistranieri delle scuole secondarie non vedeva maie/o amichedall'scolastico contro il 5,8% degliitaliani. Chi aveva meno ha anche perso meno: lacon la quale si vedono glidall'scolastico rispetto a prima della pandemia èper il 50,9% degliitaliani e per il 46,2% degli stranieri. E' quanto emerge dal report suglidelle scuole secondarie, primi dati relativi al 2021, dell', dal titolo 'I ragazzi e la pandemia: vita quotidiana 'a distanza''. La diminuzione delle relazioni dirette è stata compensata da un ...

Lo rileva l'Istat nell'indagine Sugli alunni delle scuole secondarie – Primi dati, anno 2021'. Il distanziamento sociale ha causato un crollo nella frequentazione degli amici (diminuita per il 50,5% ...Questo è quanto emerge dal report dell'Istat sugli studenti delle scuole secondarie. Le differenze maggiori si riscontrano ancora una volta tra alunni italiani (il 68,3% preferisce le lezioni in ...