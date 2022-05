(Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Istituto professionale Garbin di(VI) indice una selezione riservata al personale docente in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso- Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche per l’assegnazione di 1 cattedra interna 18 ore fino dal 16/05/2022 al 31/05/2022 o fino al rientro del titolare L'articolo .

orizzontescuola : Scuola di Schio (VI) ricerca docenti A040, scadenza bando 11 maggio -

