Sci di fondo, le squadre italiane per il 2022-23. Confermato l’arrivo di Markus Cramer, nel segno della continuità assoluta (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Fisi ha comunicato ufficialmente la composizione delle squadre nazionali di sci di fondo in vista della stagione 2022-23. Di fatto nulla cambia rispetto al recente passato, perché non ci sono ritiri di grido (Brocard e Canclini erano già ai margini del movimento). Inoltre lo staff tecnico è pressoché invariato. Certo, qualcuno potrà bearsi dell’arrivo di Markus Cramer in Italia, ma in realtà non c’è nessuna novità. Il tecnico tedesco aveva già seguito Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nell’avvicinamento a Pechino 2022, dunque per le punte di diamante del movimento tutto resta invariato. I due valdostani vengono ovviamente “reintegrati” nella squadra di Coppa del Mondo, visto che il loro tecnico è entrato nei quadri Fisi. A loro si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Fisi ha comunicato ufficialmente la composizione dellenazionali di sci diin vistastagione-23. Di fatto nulla cambia rispetto al recente passato, perché non ci sono ritiri di grido (Brocard e Canclini erano già ai margini del movimento). Inoltre lo staff tecnico è pressoché invariato. Certo, qualcuno potrà bearsi deldiin Italia, ma in realtà non c’è nessuna novità. Il tecnico tedesco aveva già seguito Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nell’avvicinamento a Pechino, dunque per le punte di diamante del movimento tutto resta invariato. I due valdostani vengono ovviamente “reintegrati” nella squadra di Coppa del Mondo, visto che il loro tecnico è entrato nei quadri Fisi. A loro si ...

Advertising

FondoItalia : Sci di Fondo - L'Italia annuncia le squadre della stagione 2022/23: Markus Cramer guida la Squadra A! - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Nuovo concorso dell'Arma dei Carabinieri: in palio un posto femminile nel fondo e uno femminile nello sci alpinismo https:… - FondoItalia : Nuovo concorso dell'Arma dei Carabinieri: in palio un posto femminile nel fondo e uno femminile nello sci alpinismo - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Ecco i dodici componenti della squadra reclute della Norvegia - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo - In Francia, Thibaut Chêne lascia la squadra femminile: allenererà Jouve e Chanavat -