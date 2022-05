(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa traccia del tema l’ha dettata ancora una volta Palazzo Santa Lucia: si parla di, meriti o responsabilità, fate voi, vanno ascritti alla delibera con cui la Regione ha recentemente individuato gli impianti utili a chiuderne il ciclo. Dueprevisti nel Sannio: Casalduni e(leggi qui la notizia). Pochi? Giusti? Troppi? Dovrebbe dircelo innanzitutto l’Ato, chiamato a licenziare il Piano d’Ambito. Ma è la solita Tela di Penelope… Lainvece non si è fatta attendere. Ad alzare la voce il deputato del Movimento Cinque Stelle Pasquale Maglione che ha parlato di “territorio calpestato”. Non una presa di posizione sorprendente considerato che contro l’impianto di, proposto e realizzato (o quasi) da una società privata, la New Vision, il ...

anteprima24 : ** #Sassinoro, i #Rifiuti e la polemica #Politica: i 'no' censurati e quelli dimenticati... **… - anteprima24 : ** Impianto rifiuti a Sassinoro, Agostinelli replica a Maglione: 'L'uomo dei no' ** - anteprima24 : ** Impianti #Rifiuti, la Regione ne individua due nel Sannio: dentro sia Casalduni che Sassinoro **… -

anteprima24.it

Il vicepresidente e assessore regionale Bonavitacola ha poi toccato anche il tema dei... I fabbisogni delle aree alte al di sopra dell'invaso (Morcone,) sono aree soggette a ......aprire una nuova riflessione politica sulla realizzazione di una struttura simile a. Due ... nell'ottica di una gestione provinciale del ciclo dei, di farsi carico da solo di tutta la ... Impianto rifiuti a Sassinoro, Agostinelli replica a Maglione: "L'uomo dei no" Dopo la delibera della Giunta della Regione Campania che individua nell’Impianto di compostaggio di Sassinoro della New Vision, una struttura fondamentale per chiudere il ciclo dei rifiuti sul ...Dopo la delibera della Giunta della Regione Campania che individua nell’Impianto di compostaggio di Sassinoro della New Vision, una struttura fondamentale per chiudere il ciclo dei rifiuti sul ...