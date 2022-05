Sara Piccione: «Faccio politica per la mia famiglia» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lei è Sara Piccione, oltre 800.000 seguaci, che si presenta in una lista civica a Padova. L’accusano di inconsistenza. «La società non ha mai pensato ai giovani, tranne che per chiuderci in Dad» ribatte lei. Panorama la ascolta. In un appartamento di una palazzina a schiera tra Padova e la Riviera del Brenta vive Sara Piccione, 19 anni, 515.000 seguaci su TikTok e 336.000 su Instagram, candidata alle amministrative del 12 giugno con «Padova di Tutti», lista considerata «a sinistra del Pd». Ad attendermi, davanti alla casa della «Chiara Ferragni del Nordest», c’è Salim El Maoued, candidato sindaco e medico di origine libanese. Lei è la sua mutuata più famosa. Voce dolce, occhi da cerbiatto e unghie come lame di porcellana rossa, Sara è un cucciolo che può graffiare. Mi racconti la tua giornata ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lei è, oltre 800.000 seguaci, che si presenta in una lista civica a Padova. L’accusano di inconsistenza. «La società non ha mai pensato ai giovani, tranne che per chiuderci in Dad» ribatte lei. Panorama la ascolta. In un appartamento di una palazzina a schiera tra Padova e la Riviera del Brenta vive, 19 anni, 515.000 seguaci su TikTok e 336.000 su Instagram, candidata alle amministrative del 12 giugno con «Padova di Tutti», lista considerata «a sinistra del Pd». Ad attendermi, davanti alla casa della «Chiara Ferragni del Nordest», c’è Salim El Maoued, candidato sindaco e medico di origine libanese. Lei è la sua mutuata più famosa. Voce dolce, occhi da cerbiatto e unghie come lame di porcellana rossa,è un cucciolo che può graffiare. Mi racconti la tua giornata ...

Advertising

panorama_it : Lei è Sara Piccione, oltre 800.000 seguaci, che si presenta in una lista civica a Padova. L’accusano di inconsisten… - viltrio : Chi ha mai letto qualcosa di Leonardo Piccione ha imparato a conoscere e amare la sua scrittura patafisica. Direi c… - FranDarko2 : @MonyM46 Sinceramente, per come se ne è andato, meglio perderlo che trovarlo! Sarà che avevo le aspettative alte, m… - biancalana79 : Forse il piccione era venuto per darci un messaggio: “ ci sarà una semifinale più bella di sempre“ #eurosportsnooker - sara__sdl : RT @ada_cotugno: Quando c’è #whatsappdown e allora affidi il tuo bigliettino a un piccione viaggiatore -