Sanzioni Ue contro il patriarca Kirill, la Chiesa ortodossa risponde: «Non si lascerà intimidire» (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Commissione europea ha proposto di sanzionare il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, nell’ambito del sesto pacchetto di misure contro Mosca. In mattinata è arrivato il commento del portavoce della Chiesa ortodossa, Vladimir Legoyda, che sul suo canale Telegram ha scritto: «Il patriarca Kirill proviene da una famiglia i cui membri sono stati sottoposti per decenni a repressioni per la loro fede e posizione morale durante i giorni dell’ateismo militante comunista, senza temere reclusione e repressioni. Bisogna essere completamente estranei alla storia della nostra Chiesa per credere di intimidire il suo clero e i suoi credenti inserendoli in alcune liste». La nuova lista, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Commissione europea ha proposto di sanzionare il capo dellarussa, il, nell’ambito del sesto pacchetto di misureMosca. In mattinata è arrivato il commento del portavoce della, Vladimir Legoyda, che sul suo canale Telegram ha scritto: «Ilproviene da una famiglia i cui membri sono stati sottoposti per decenni a repressioni per la loro fede e posizione morale durante i giorni dell’ateismo militante comunista, senza temere reclusione e repressioni. Bisogna essere completamente estranei alla storia della nostraper credere diil suo clero e i suoi credenti inserendoli in alcune liste». La nuova lista, ...

fattoquotidiano : CONTRO IL PATRIARCA KIRILL È la prima volta che la Commissione europea propone di sanzionare un’autorità religiosa - Mov5Stelle : Siamo stati tra i paesi europei più colpiti dalla decisione di portare avanti le sanzioni contro la Russia, che è s… - fattoquotidiano : La Ue studia misure contro il patriarca Kirill. La replica: “Lui non teme le sanzioni”. L’arma religiosa di Putin c… - oggieridomani : L'Unione europea propone di introdurre restrizioni contro il patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia come pa… - AndreaPegoPegor : @borghi_claudio @borghi_claudio ma non è anche un segno di risposta dopo che la Federazione Russa ha fatto delle s… -