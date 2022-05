Sanzioni Ue contro il patriarca Kirill: «È responsabile delle minacce all’integrità dell’Ucraina». La Chiesa ortodossa risponde: «Non si lascerà intimidire» (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Commissione europea è pronta a sanzionare il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, nell’ambito del sesto pacchetto di misure contro Mosca. «Il patriarca Kirill è responsabile del sostegno o dell’attuazione di azioni o politiche che minano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina – si legge nella bozza delle Sanzioni -. Inoltre, sostiene il governo russo ed i decisori responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». In mattinata è arrivato il commento del portavoce della Chiesa ortodossa, Vladimir Legoyda, che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Commissione europea è pronta a sanzionare il capo dellarussa, il, nell’ambito del sesto pacchetto di misureMosca. «Ildel sostegno o dell’attuazione di azioni o politiche che minano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina – si legge nella bozza-. Inoltre, sostiene il governo russo ed i decisori responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione». In mattinata è arrivato il commento del portavoce della, Vladimir Legoyda, che ...

