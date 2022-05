Sanzioni Ue alla Russia, l’Ungheria giudica ‘inaccettabile ‘ il sesto pacchetto, e Kiev replica: “Chi si oppone è complice dei crimini di Mosca” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Sì….alla fine bisogna ricordare come funziona l’Ue, la proposta arriva da Bruxelles, che è il centro amministrativo, burocratico dell’Unione Europea, non dei Paesi membri”. Così Zoltan Kovacs, portavoce del governo ungherese, rispondendo alla domanda di un inviato della Bbc che gli ha domandato se Budapest è intenzionata ad esercitare il diritto di veto rispetto al sesto pacchetto di Sanzioni alla Russia, annunciato oggi dalla presidente Ue, Ursula vai der Leyen. Budapest: “Quello che l’Ue sta proponendo va contro gli interessi ungheresi, se lo facciamo manderemo completamente in rovina l’economia” Poco prima infatti, prendendo visione delle nuove Sanzioni contro Mosca, il governo ungherese a subito messo le mani ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Sì….fine bisogna ricordare come funziona l’Ue, la proposta arriva da Bruxelles, che è il centro amministrativo, burocratico dell’Unione Europea, non dei Paesi membri”. Così Zoltan Kovacs, portavoce del governo ungherese, rispondendodomanda di un inviato della Bbc che gli ha domandato se Budapest è intenzionata ad esercitare il diritto di veto rispetto aldi, annunciato oggi dpresidente Ue, Ursula vai der Leyen. Budapest: “Quello che l’Ue sta proponendo va contro gli interessi ungheresi, se lo facciamo manderemo completamente in rovina l’economia” Poco prima infatti, prendendo visione delle nuovecontro, il governo ungherese a subito messo le mani ...

Advertising

AngeloCiocca : Si è parlato di #sanzioni alla #Russia, ma non di quali compensazioni mettere in campo per #aziende , #lavoratori e… - LaStampa : Nuove sanzioni alla Russia, Von der Leyen: “Stop al petrolio russo, Putin deve pagare per la sua aggressione brutal… - GiovaQuez : Per Orsini l'Ucraina andava considerata persa da subito. Secondo lui si doveva riconoscere a Putin i territori recl… - bacco1976 : RT @MarcoNoel19: Salvini pronto a partire per Mosca. Forse con le sanzioni alla Russia stiamo un po' esagerando. - mariamworldart : RT @RItaliaN21: Orban ha deciso, l’Ungheria mette il veto contro le sanzioni alla Russia. E la Bulgaria dice no all’embargo sul petrolio ru… -