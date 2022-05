Sanzioni Russia, Gentiloni: “L’Ue presenterà il sesto pacchetto molto presto” (Di mercoledì 4 maggio 2022) BRUXELLES – “Ci siamo impegnati ad un sesto pacchetto Sanzioni” contro la Russia, “è necessario perché abbiamo deciso di rispondere a una aggressione miliare con misure economiche”. Ieri pomeriggio “abbiamo discusso questo sesto pacchetto al collegio della Commissione europea e la presidente, Ursula von der Leyen annuncerà” le misure. “Quindi lascio a lei la loro presentazione, che avverrà molto presto”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni (foto), nella conferenza stampa al termine di Eurogruppo e Ecofin virtuali, ha risposto a chi gli chiedeva se, come chiesto dalla Germania, fosse stata elaborata una valutazione sull’impatto, per l’economia Ue, di una eventuale messa al bando del petrolio russo. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) BRUXELLES – “Ci siamo impegnati ad un” contro la, “è necessario perché abbiamo deciso di rispondere a una aggressione miliare con misure economiche”. Ieri pomeriggio “abbiamo discusso questoal collegio della Commissione europea e la presidente, Ursula von der Leyen annuncerà” le misure. “Quindi lascio a lei la loro presentazione, che avverrà”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo(foto), nella conferenza stampa al termine di Eurogruppo e Ecofin virtuali, ha risposto a chi gli chiedeva se, come chiesto dalla Germania, fosse stata elaborata una valutazione sull’impatto, per l’economia Ue, di una eventuale messa al bando del petrolio russo. L'articolo ...

