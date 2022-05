“Sanzioni contro il patriarca russo Kirill” | la proposta della Commissione Ue

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Bruxelles, 4 mag – LaUe proponeancheilChiesa ortodossa russa. Secondo un documento a cui ha avuto accesso l’agenzia France Press, laha proposto di sanzionare il capoChiesa ortodossa russa nell’ambito di un sesto pacchetto di misure per la guerra in Ucraina.Ue proponeSi allunga dunque la lista, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, delle persone da sanzionare per la guerra in Ucraina. L’elenco comprende 58 soggetti, tra cui la moglie, la figlia e figlio del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Nel piano c’è ...