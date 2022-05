Advertising

Agenzia askanews

È quella secondo cui le risorse del PNRR destinate allarischiano di essere vanificate in rivoli improduttivi". È quanto ha affermato Michele, presidente di ACOP (Associazione ...Parlano studiosi come Francescoe Franco Maino , lo psicologo e dirigente sociale Simone ... costruendo consenso condiviso, sulla necessità di investire, come è accaduto sulla, col Covid -... Sanità, Vietti (ACOP) a governo: non vanificare risorse PNRR