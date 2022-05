Sanità | arcivescovo Milano visita Centro Nemo | Conforto dopo anni difficili

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022), 4 mag. (Adnkronos Salute) - "Stai facendo i compiti?", chiede l'di, Mario Delpini, a Giorgio, 8. Poi nella stanza di Simone, 39, punta lo sguardo sul mouse dell'Inter: "Non so se si può tenere qui", sorride. Una stretta di mano, una carezza, ilalla famiglia di una neonata che riposa in una culla, mano nella mano con la sua mamma che non la lascia mai. Sono alcuni momenti della suaalclinico(NeuroMuscular Omnicentre) di. Stanzastanza, Delpini incontra Antonio, Marta, Cosimo, Klisman, Laura. Incontra pazienti che si misurano con malattie degenerative come la Sma e la Sla, le diverse forme di distrofie muscolari e neuropatie. ...