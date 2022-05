Salvini e il gatto clandestino che non lo era (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le posizioni sulla pandemia e quelle sulla guerra in Ucraina hanno fatto perdere consensi a Matteo Salvini e alla Lega. In vista delle elezioni Politiche in programma (da natural scadenza) nella primavera del 2023, il leader del Carroccio deve provare a risollevare i consensi elettorali. E per farlo non può far altro che tornare ai vecchi amori che, come cantava Venditti, “fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ovviamente, dunque, la sua attenzione si sposta su quel che succede sulle coste siciliani, sul fronte della migrazione. E pur di fare propaganda, riesce a prendersela anche con un vecchio grande amore: i gattini. Dopo lo sbarco con il barboncino al guinzaglio e della pecora (vi ricordate?!), ora arriva a Lampedusa anche il gattino… Ma dai! pic.twitter.com/C6nlnJnv2Q — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) May 4, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le posizioni sulla pandemia e quelle sulla guerra in Ucraina hanno fatto perdere consensi a Matteoe alla Lega. In vista delle elezioni Politiche in programma (da natural scadenza) nella primavera del 2023, il leader del Carroccio deve provare a risollevare i consensi elettorali. E per farlo non può far altro che tornare ai vecchi amori che, come cantava Venditti, “fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ovviamente, dunque, la sua attenzione si sposta su quel che succede sulle coste siciliani, sul fronte della migrazione. E pur di fare propaganda, riesce a prendersela anche con un vecchio grande amore: i gattini. Dopo lo sbarco con il barboncino al guinzaglio e della pecora (vi ricordate?!), ora arriva a Lampedusa anche il gattino… Ma dai! pic.twitter.com/C6nlnJnv2Q — Matteo(@matteomi) May 4, ...

Advertising

Zetaricordi : RT @Zetaricordi: Ma infatti la foto del gattino è del 2015 ed è di una coppia che aveva lasciato tutto per viaggiare col gatto in barca. #S… - stefaniatalpo : RT @EugenioCardi: Il gatto nella foto è in barca a vela e fa il giro del mondo unitamente ai proprietari della barca. I migranti non c'entr… - onda_di_mare : RT @EugenioCardi: Il gatto nella foto è in barca a vela e fa il giro del mondo unitamente ai proprietari della barca. I migranti non c'entr… - luiginosnidero : RT @EugenioCardi: Il gatto nella foto è in barca a vela e fa il giro del mondo unitamente ai proprietari della barca. I migranti non c'entr… - cmiceli7824 : RT @EugenioCardi: Il gatto nella foto è in barca a vela e fa il giro del mondo unitamente ai proprietari della barca. I migranti non c'entr… -