Salerno, entro il 30 giugno le istanze Tari: ecco come fare per pagare di meno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 1 minuto L’Amministrazione Comunale informa i contribuenti che entro il 30 giugno 2022 potranno essere presentate le istanze di esenzione e riduzione della Tari 2022. Sul sito del Comune di Salerno, al link https://bit.ly/3kF7ZCr , sono presenti i modelli di domanda assieme all’elenco dei Patronati e i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) con i quali l’Ente ha sottoscritto apposita convenzione per garantire senza oneri, assistenza e supporto nella compilazione e trasmissione. Le istanze – debitamente compilate e corredate dalla documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni previste dal regolamento comunale – potranno essere presentate: a) via pec all’indirizzo: Tari@pec.comune.Salerno.it; b) presso i Patronati e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 1 minuto L’Amministrazione Comunale informa i contribuenti cheil 302022 potranno essere presentate ledi esenzione e riduzione della2022. Sul sito del Comune di, al link https://bit.ly/3kF7ZCr , sono presenti i modelli di domanda assieme all’elenco dei Patronati e i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) con i quali l’Ente ha sottoscritto apposita convenzione per garantire senza oneri, assistenza e supporto nella compilazione e trasmissione. Le– debitamente compilate e corredate dalla documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni previste dal regolamento comunale – potranno essere presentate: a) via pec all’indirizzo:@pec.comune..it; b) presso i Patronati e ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, entro il 30 giugno le istanze #Tari: ecco come fare per pagare di meno ** - RTAlive1 : Entro il 30 giugno le istanze per le esenzioni e le riduzioni per la Tari 2022 a Salerno - ottopagine : Salerno, Tari: entro il 30 giugno istanze di esenzione e riduzione #Salerno - Veg_Markuz : @biziocir @GSmilzo Che vada col coltello tra i denti a Salerno è una buona notizia. Comunque il cambio di allenator… -