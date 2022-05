Salernitana-Venezia, Nicola: “Dobbiamo fare qualcosa di epico. Rispetto a loro…” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le dichiarazioni di Davide Nicola, tecnico della Salernitana, alla vigilia del recupero della 20a giornata di Serie A contro il Venezia Leggi su mediagol (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le dichiarazioni di Davide, tecnico della, alla vigilia del recupero della 20a giornata di Serie A contro il

Advertising

OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Venezia ?? #SalernitanaVenezia #macteanimo #forzagranata - salernonotizie : Salernitana, contro il Venezia non ci sarà Ribery. Nicola: “Ognuno della rosa ora è una risorsa” - InfoCilentoWeb : Salernitana-Venezia: le probabili formazioni del recupero di domani #probabiliformazioni #salernitana #Venezia - TiPenzosempre : E dopo un Real-City viene sempre un Salernitana-Venezia. Nel calcio come nella vita #RealManCity #ucl - salernonotizie : Salernitana, contro il Venezia si rivede Radovanovic. Out Ranieri -