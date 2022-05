Salernitana Venezia, i convocati di Soncin: ancora emergenza tra i pali (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’allenatore del Venezia Soncin ha diramato la lista dei convocati in vista della Salernitana Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro la Salernitana. ancora emergenza tra i pali. Portieri: Bruno Bertinato, Roman Lazar, Niki Mäenpää. Difensori: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Morre Makadji, Aleš Mat?j?, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann. Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Michaël Cuisance, Antonio Luca Fiordilino, Sofian Kiyine, Patrick Leal, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca. Attaccanti: Mattia Aramu, Thomas Henry, Dennis Johnsen, Luis Nani, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’allenatore delha diramato la lista deiin vista dellaAndrea, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della trasferta contro latra i. Portieri: Bruno Bertinato, Roman Lazar, Niki Mäenpää. Difensori: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Morre Makadji, Aleš Mat?j?, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann. Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Michaël Cuisance, Antonio Luca Fiordilino, Sofian Kiyine, Patrick Leal, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca. Attaccanti: Mattia Aramu, Thomas Henry, Dennis Johnsen, Luis Nani, ...

Advertising

TuttoVenezia : Serie A 21/22: I convocati per #Salernitana - #Venezia - vorreiesserezz : @MU2solutions @AndreCardi @Napolitanto @thewhitefly_ @enricopirina @marcomannino66 @DomenicoVulca95 @Enzobruno9… - SalernoSport24 : ??? Soncin suona la carica per il Venezia in conferenza stampa ??? Leggi di più su #salernosport24 ?? #SalVen… - SalernoSport24 : ??? Ecco i convocati di Soncin per la partita di domani! ??? Leggi di più su #salernosport24 ?? #SalVen #SerieA - ParmaLiveTweet : Salernitana, Iervolino sulla lotta salvezza: 'Le sfide interne con Venezia e Cagliari saranno molto importanti'… -