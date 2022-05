Salernitana contro il Venezia a caccia del sogno. Domani il primo dei due scontri salvezza decisivi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Fino a venti giorni fa era considerata da tutti un’impresa impossibile. Adesso la salvezza della Salernitana e’ un sogno che puo’ tramutarsi in un’impresa sportiva memorabile. A delimitare le pareti dell’inferno da quelle della gloria ci sono, pero’, due scontri salvezza ravvicinati contro Venezia e Cagliari. Il primo atto e’ in programma Domani alle 18 allo stadio Arechi dove andra’ in scena il recupero contro i lagunari, valido per la prima giornata del girone di ritorno. Una partita che si sarebbe dovuta giocare esattamente quattro mesi fa (da calendario era prevista per il 6 gennaio) ma che, prima per i casi Covid emersi nel gruppo squadra granata e, poi, per la lunga battaglia andata avanti nelle aule della ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Fino a venti giorni fa era considerata da tutti un’impresa impossibile. Adesso ladellae’ unche puo’ tramutarsi in un’impresa sportiva memorabile. A delimitare le pareti dell’inferno da quelle della gloria ci sono, pero’, dueravvicinatie Cagliari. Ilatto e’ in programmaalle 18 allo stadio Arechi dove andra’ in scena il recuperoi lagunari, valido per la prima giornata del girone di ritorno. Una partita che si sarebbe dovuta giocare esattamente quattro mesi fa (da calendario era prevista per il 6 gennaio) ma che, prima per i casi Covid emersi nel gruppo squadra granata e, poi, per la lunga battaglia andata avanti nelle aule della ...

