Sadio Mané nella storia: miglior marcatore africano in Champions League (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Liverpool vola in finale di Champions League grazie al 5-2 totale (2-0 ad Anfield Road e 2-3 all’Estadio del la Ceramica) inferto al Villarreal nel doppio confronto delle semifinali della massima competizione europea per club. Una serata magica per i Reds di Jurgen Klopp che attendono, questa sera, di conoscere la rivale che affronteranno nella finalissima di Parigi. La partita giocata in terra iberica non ha regalato agli inglesi soltanto il pass al turno successivo: con la rete del definitivo 3-2, in rimonta, Sadio Mané è diventato il calciatore africano ad aver segnato più gol in Champions. Il senegalese ha staccato, infatti, una leggenda come Didier Drogba. La semplicità di Sadio Mané, il campione che fugge dallo sfarzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Liverpool vola in finale digrazie al 5-2 totale (2-0 ad Anfield Road e 2-3 all’Estadio del la Ceramica) inferto al Villarreal nel doppio confronto delle semifinali della massima competizione europea per club. Una serata magica per i Reds di Jurgen Klopp che attendono, questa sera, di conoscere la rivale che affronterannofinalissima di Parigi. La partita giocata in terra iberica non ha regalato agli inglesi soltanto il pass al turno successivo: con la rete del definitivo 3-2, in rimonta,è diventato il calciatoread aver segnato più gol in. Il senegalese ha staccato, infatti, una leggenda come Didier Drogba. La semplicità di, il campione che fugge dallo sfarzo ...

