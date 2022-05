Russian Doll 2 e Undone 2: due serie che giocano con il tempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il nostro approfondimento su Russian Doll 2 e Undone 2, due seconde stagioni che hanno saputo reinventarsi dopo i sorprendenti inizi giocando in modo diverso con il tempo, fil rouge l'eredità familiare femminile importante per vivere l'oggi delle rispettive protagoniste. È incredibile come due seconde stagioni arrivate a una settimana di distanza abbiano saputo reinventare se stesse pur giocando con gli stessi elementi e tematiche, ma in modo diverso. Stiamo parlando di Russian Doll e Undone, due gioiellini seriali rispettivamente di Netflix e Prime Video, tornati entrambi dopo tre anni e dopo la pandemia che ci ha colpito. Come ci si reinventa in un secondo ciclo di episodi dopo il grande successo o il successo di nicchia del ciclo inaugurale? Proviamo a raccontarvelo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il nostro approfondimento su2 e2, due seconde stagioni che hanno saputo reinventarsi dopo i sorprendenti inizi giocando in modo diverso con il, fil rouge l'eredità familiare femminile importante per vivere l'oggi delle rispettive protagoniste. È incredibile come due seconde stagioni arrivate a una settimana di distanza abbiano saputo reinventare se stesse pur giocando con gli stessi elementi e tematiche, ma in modo diverso. Stiamo parlando di, due gioiellini seriali rispettivamente di Netflix e Prime Video, tornati entrambi dopo tre anni e dopo la pandemia che ci ha colpito. Come ci si reinventa in un secondo ciclo di episodi dopo il grande successo o il successo di nicchia del ciclo inaugurale? Proviamo a raccontarvelo ...

Advertising

MChiara25 : Mi sembra di stare in un loop di venerdì santo come in Russian Doll ma invece delle stazioni della metropolitana so… - bubusad : la colonna sonora di russian doll veramente something else comunque - Toxophoros : seconda stagione di russian doll>>>> - laRoyalBlood_ : Appena finito la seconda stagione di Russian Doll e aiutoooo, questa stagione merita troppo - givaofrases : vendo russian doll por quanto -