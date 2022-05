Russia: S&P, condizioni si deteriorano tra sanzioni, carenze e domanda debole (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mosca, 4 mag. (Adnkronos) - I dati Pmi di aprile di S&P Global indicano un ulteriore calo delle condizioni operative nel settore manifatturiero russo. Il deterioramento generale della salute del settore è stato guidato da ulteriori cali nella produzione, nei nuovi ordini, nell'occupazione e delle scorte di acquisto, con i tempi di consegna dei fornitori che si sono allungati notevolmente. I tassi di contrazione della produzione e delle nuove vendite sono diminuiti da marzo, ma le sanzioni hanno pesato sulla domanda dei clienti e sulla capacità delle imprese di procurarsi materie prime. Le carenze di input e i movimenti sfavorevoli dei tassi di cambio hanno portato a ulteriori aumenti sostanziali dei costi e degli oneri di produzione. Nel frattempo, le aspettative di produzione sono sottotono e c'e' preoccupazione ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mosca, 4 mag. (Adnkronos) - I dati Pmi di aprile di S&P Global indicano un ulteriore calo delleoperative nel settore manifatturiero russo. Il deterioramento generale della salute del settore è stato guidato da ulteriori cali nella produzione, nei nuovi ordini, nell'occupazione e delle scorte di acquisto, con i tempi di consegna dei fornitori che si sono allungati notevolmente. I tassi di contrazione della produzione e delle nuove vendite sono diminuiti da marzo, ma lehanno pesato sulladei clienti e sulla capacità delle imprese di procurarsi materie prime. Ledi input e i movimenti sfavorevoli dei tassi di cambio hanno portato a ulteriori aumenti sostanziali dei costi e degli oneri di produzione. Nel frattempo, le aspettative di produzione sono sottotono e c'e' preoccupazione ...

