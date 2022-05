Russia | Peskov | ' Il 9 maggio non dichiareremo guerra all' Ucraina'

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dmitryha detto che ci sono zero possibilità che ladichiariall'il 9. Lo riporta l'agenzia russa Tass. ' Non vediamo alcun progresso nei colloqui con l'', ...

Dmitryha detto che ci sono zero possibilità che ladichiari guerra all' Ucraina il 9 maggio. Lo riporta l'agenzia russa Tass. ' Non vediamo alcun progresso nei colloqui con l'Ucraina', ha ...Il portavoce del Cremlino, Dmitry: "Nessuna dichiarazione di guerra all'Ucraina il 9 maggio". Guerra Ucraina -, oltre la diretta: cosa c'è da sapere oggi Lo scenario - L'offensiva ...ROMA – Sarebbe una “sciocchezza” l’ipotesi che la Russia dichiari una “mobilitazione generale ... Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. SI PREPARA UNA PARATA MILITARE A MARIUPOL La ...ha confermato questa mattina il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia annunciato da Bruxelles. "Questi sono piani per ora, la discussione è ...