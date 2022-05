Rugby a 7 | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 Missione quasi impossibile per l’Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tra poco più di due anni torneranno i Giochi olimpici estivi e a, per la terza edizione consecutiva, andrà in scena anche ila sette. Due tornei, uno maschile e uno femminile, ocn 24 formazioni al via, 12 per ognuno dei due sessi. Pochi, pochissimi, posti e qualificarsi è durissima. E per. Quattro posti dei 12 di ogni torneo, infatti, vengono assegnati attraverso le World Series. Le prime quattro qualificate dell’edizione 2022/2023 staccheranno il biglietto per. E quinon c’è, quindi questi posti andrannoformazioni più forti al mondo. Poi, ovviamente, c’è la Francia che è qualificata di diritto come Paese ospitante. Mancano, dunque, sette posti all’appello. Sei di ...