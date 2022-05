Roncelli Costruzioni | con il Super Ecobonus 110% edifici meno energivori | “Diamo beneficio all’ambiente”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Curno. La cura dell’ambiente passa dalle azioni che ogni giorno mettiamo in campo quando siamo fuori casa e quando siamo dentro casa. Ma è possibile farlo anche con la propria abitazione. Iloggi consente di fare dei veri e propri salti energetici, grazie soprattutto all’aiuto di imprese competenti. Ne è un esempioSrl, ditta di Brembate Sopra che ha ricevuto un’importante commessa per una riqualificazione a Curno in via Emilia. Si tratta di due palazzine per un totale di 24 appartamenti. Edificato negli anni ’80, il complesso necessitava di importanti interventi. L’ingegner Gianluca Calabri, che ha redatto la progettazione, descrive lo stato di partenza: “Da un punto di vista energetico, si presentava con una situazione di fatto nella media, aderente all’anno ...