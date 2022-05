Roma - Leicester | 3500 ultrà nella Capitale | scatta il piano sicurezza | da oggi strade chiuse e divieti

Advertising

OfficialASRoma : Se i tuoi colori sventolo...???? ?? Anche contro il Leicester, riempiamo l'Olimpico di bandiere! ?? ?? DAJE ROMA! ?? - OfficialASRoma : ?? Allenamento a 2 giorni da Roma-Leicester... #UECL - OfficialASRoma : Leicester-Roma ?? Il giorno è arrivato ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #LCFCRoma #UECL - robdeangeliss : infoatac +??= @InfoAtac #info #atac - Uefa conference league Roma-Leicester - il 5 maggio riduzione servizio bus su… - forzaroma : Roma-Leicester, arrivano 3500 ultrà. Scatta il piano sicurezza e i divieti #ASRoma #RomaLeicester #UECL -

Sono attesi oltre 65mila tifosi domani sera all'Olimpico per, semifinale di ritorno della Conference League. Tra questi ci saranno anche circa 3500 tifosi ospiti, molti dei quali in arrivo agià da oggi. L'attesa è alta, le aspettative ...Stavolta però in Conference con la sua. Olimpico strapieno, domani, contro il. Qualcuno dice che sia una coppetta di scorta. Forse lo è, ma anche nel calcio il mondo è come te lo fai e ...Sono attesi oltre 65mila tifosi domani sera all'Olimpico per Roma e Leicester, semifinale di ritorno della Conference League. Tra questi ci saranno anche circa 3500 tifosi ospiti, molti dei quali in ...Sono attesi oltre 65mila tifosi domani sera all’Olimpico per Roma e Leicester, semifinale di ritorno della Conference League. Tra questi ci saranno anche circa 3500 tifosi ospiti, molti dei quali in ...