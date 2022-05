Roma | Giannini Lega | siringhe e degrado al parco giochi per bambini all’Aurelio | siamo intervenuti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “La scena che citrovati davanti una volta giunti nell’area verde di via Roberto Ago,, questa mattina, era ‘da film horror’: erba altissima, rifiuti che letteralmente traboccavano da tutti i cestini invadendo l’area e anche una siringa in bella vista, potenzialmente pericolosissima per chi ci fosse entrato in contatto. Per questo, dopo le tante segnalazioni ricevute dai residenti e in particolare dalle famiglie, che non riuscivano più a portare i loronel giardino, precisamente sito in zona Valcannuta, preso atto del pieno disinteresse del Municipio XIII, abbiamo deciso di intervenire autonomamente per rimettere in sicurezza il. Con pochi volontari abbiamo tagliato l’erba, svuotato tutti i cestini, raccolto i rifiuti e, con tutti gli accorgimenti del caso, portato via anche la siringa. ...