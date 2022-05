Roma, 55enne pugnalato al petto dal coinquilino: è grave. Arrestato un 53enne (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un egiziano di 55 anni è stato pugnalato al petto dal suo coinquilino, un 53enne italiano , ed è ora ricoverato in gravi condizioni. È accaduto la notte scorsa a Roma , in via dei Castani , in zona ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un egiziano di 55 anni è statoaldal suo, unitaliano , ed è ora ricoverato in gravi condizioni. È accaduto la notte scorsa a, in via dei Castani , in zona ...

