Rocco Siffredi: Netflix lavora a una serie TV sul pornodivo (ANTEPRIMA NOVELLA) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Rocco Siffredi serie TV Anche se l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a opera dell’interessato e della piattaforma di streaming non prima di un paio di giorni, NOVELLA 2000 è già in grado di spifferarlo. La vita di Rocco Siffredi sarà raccontata in una serie TV prodotta da Netflix! Da quanto apprendiamo, il progetto dovrebbe abbracciare l’esperienza L'articolo proviene da NOVELLA 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 4 maggio 2022)TV Anche se l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a opera dell’interessato e della piattaforma di streaming non prima di un paio di giorni,2000 è già in grado di spifferarlo. La vita disarà raccontata in unaTV prodotta da! Da quanto apprendiamo, il progetto dovrebbe abbracciare l’esperienza L'articolo proviene da2000.

