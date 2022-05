“Roba grossa su di lui”. Stefano De Martino, lo hanno scoperto. Nei corridoi tv il suo nome vola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Solo gioie per Stefano De Martino in questo periodo. Per quanto riguarda il suo ambito personale, sembra sempre più felice con Belen Rodriguez, con la quale pare sia ritornato l’amore di prima e ormai non mancherebbe molto prima dell’annuncio ufficiale sulla loro reunion amorosa. Bene anche l’ambito lavorativo, infatti è pronto per gli ultimi sforzi come giudice di ‘Amici 21’. Ricordiamo che nella serata di sabato 7 maggio andrà in onda la semifinale del talent show di Maria De Filippi. Ma su Stefano De Martino sono state dette cose bellissime anche dal collega Paolo Bonolis in una recentissima intervista a ‘SuperGuidaTv’: “Mio erede? Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Solo gioie perDein questo periodo. Per quanto riguarda il suo ambito personale, sembra sempre più felice con Belen Rodriguez, con la quale pare sia ritornato l’amore di prima e ormai non mancherebbe molto prima dell’annuncio ufficiale sulla loro reunion amorosa. Bene anche l’ambito lavorativo, infatti è pronto per gli ultimi sforzi come giudice di ‘Amici 21’. Ricordiamo che nella serata di sabato 7 maggio andrà in onda la semifinale del talent show di Maria De Filippi. Ma suDesono state dette cose bellissime anche dal collega Paolo Bonolis in una recentissima intervista a ‘SuperGuidaTv’: “Mio erede?Deè molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico ...

Advertising

giovannidalloli : In pratica il 'pensiero' (parola grossa) di putiliani e pacifinti é : 'L' Ucraina è 'roba' della Russia, cosa c' en… - Deqqui_ : Ho visto il drama con Kim Kardashian e damn l’ha fatta davvero grossa, anche stupido vantarsi per una roba così ?? - LauroC69 : RT @MetalHe69092042: Un 'Papa', che di solito accoglie nel suo territorio, adesso va dal 'nemico' ??. Roba grossa? - MetalHe69092042 : Un 'Papa', che di solito accoglie nel suo territorio, adesso va dal 'nemico' ??. Roba grossa? - brugola00 : @CentoxCentoProd Che roba grossa -