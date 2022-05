Rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show: il retroscena di Parpiglia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono stati i protagonisti dell’ultima registrazione della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, che verrà mandata in onda mercoledì prossimo. I due sarebbero arrivati nuovamente alle mani durante un dibattito sulla Russia e sulla guerra in Ucraina dove le loro posizioni sarebbero state agli antipodi. Mentre la notizia faceva il giro dei web e dei social, a chiarire l’accaduto è stato Gabriele Parpiglia a RTL 102.5. Gabriele Parpiglia svela cosa è successo al Maurizio Costanzo Show Nella Suite 102.5 l’autore televisivo Gabriele Parpiglia ha svelato quello che ancora non si sapeva sulla Rissa tra Sgarbi e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022)Mughini sono stati i protagonisti dell’ultima registrazione della nuova puntata del, che verrà mandata in onda mercoledì prossimo. I due sarebbero arrivati nuovamente alle mani durante un dibattito sulla Russia e sulla guerra in Ucraina dove le loro posizioni sarebbero state agli antipodi. Mentre la notizia faceva il giro dei web e dei social, a chiarire l’accaduto è stato Gabrielea RTL 102.5. Gabrielesvela cosa è successo alNella Suite 102.5 l’autore televisivo Gabrieleha svelato quello che ancora non si sapeva sullatrae ...

