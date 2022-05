Rissa in Tv Tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi | I Nuovi Dettagli di Albano!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ennesimo scontro tra. Questa volta i due se ne sono dette di tutti i colori al Maurizio Costanzo Show. Non solo verbalmente a quanto pare, visto che tra i due pare siano volati pure degli spintoni. Unain piena regola, che potrebbe anche essere mandata in onda integralmente nella prossima puntata del talk di Maurizio Costanzo. Ecco nelo cosa è successo!perdono il controllo al Maurizio Costanzo Show La puntata del Maurizio Costanzo Show non è ancora andata in onda ma, secondo le indiscrezioni lanciate da Tv Blog, pare che ci sia stata una, l’ennesima, tra. Non ...