Advertising

NapoliVertical : @MarcoDiMaro Fabian Ruiz 7, con Spalletti fa vedere il grande giocatore che è, anche lui ha alti e bassi, peccato c… - Mascalzone183 : @SpudFNVPN Uno è Rinnovo Fabian - infoitsport : Sky - Fabian verso la cessione per fare cassa, ottimismo per il rinnovo di Koulibaly: le ultime - zazoomblog : Calciomercato: Fabian verso l’addio e rinnovo per Koulibaly il punto su Osimhen - #Calciomercato: #Fabian #verso - NCN_it : SKY - Rinnovo Koulibaly, c'è ottimismo; il Napoli non vuol perdere Fabian a zero #Koulibaly #rinnovo #ottimismo… -

Forzazzurri

Però non mancano le voci sui grandi addii: Victor Osimhen,Ruiz, Kalidou Koulibaly, Piotr ... infortunio per Sanabria in vista della sfida contro il Napoli Napoli,Ospina: ci sarà un ...... "Ingenuo e narcisista: finisce col cercarsi un rivale, ma il belga non lo è" Calciomercato: filtra ottimismo per ildiRuiz CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB La sfida di Petrocelli: "... Rinnovo Fabian Ruiz, Giuntoli ha già scelto il sostituto dello spagnolo Il Napoli, specie nell’eventualità in cui dovesse partire Fabian Ruiz (indiziato numero uno a lasciare il club avendo il contratto in scadenza nel 2023) sta pensando a un centrocampista che abbia ...qualora non trovasse l’accordo per il rinnovo in tempi brevi, aprirebbe alla cessione per non perderlo a costo zero nel 2023. Il PSG potrebbe affidare la panchina a Zinedine Zidane dalla prossima ...