Rinnovato il contratto nazionale del legno | a Bergamo interessa circa duemila lavoratori

Advertising

MGualtierotti : RT @FilcaCisl: #Pmi e #artigianato #legno-#lapidei, rinnovato il #contratto: fino a 80 euro di aumento per 100 mila lavoratori. https://t… - joyfrangettae : RT @creepypaola: mi fido delle loro decisioni e del fatto che rilascino musica, ormai dopo NOVE anni e un contratto rinnovato di propria vo… - creepypaola : mi fido delle loro decisioni e del fatto che rilascino musica, ormai dopo NOVE anni e un contratto rinnovato di pro… - FilcaFrosinone : RT @FilcaCisl: #Pmi e #artigianato #legno-#lapidei, rinnovato il #contratto: fino a 80 euro di aumento per 100 mila lavoratori. https://t… - AttilioBUCCI2 : RT @FilcaCisl: #Pmi e #artigianato #legno-#lapidei, rinnovato il #contratto: fino a 80 euro di aumento per 100 mila lavoratori. https://t… -

Fp Cgil

Arrivano notizie importanti sul fronte dei rinnovi in casa Lazio: Adam Marusic infatti hail suocon la Lazio fino al 2026. manca ancora l'ufficialità da parte del club ma il montenegrino, che era in scadenza 2024 e che sembrava dunque ad essere ceduto in estate, ha ...Sindacati soddisfatti, uninnovativo nei contenuti economici e normativi. Acquista questo articolo Lavoro:Ccnl per i lavoratori dei Consorzi Agrari Non perdere mai una notizia! Abbonati! Acquista questo ... Contratti, incontro di riapertura per rinnovo Federculture - FP Cgil funzione pubblica Amir Rrahmani è pronto a rinnovare il contratto con il Napoli, lo conferma il suo agente Adrian Alij che parla a Koha.net. il procuratore di Rrahmani conferma la volontà del giocatore di restare in ...Una base d’intesa era già stata trovata a gennaio sui 20 milioni, ora ci sono margini per uno sconto considerando che Renato Sanches ha un contratto in scadenza nel 2023 e non ci sono margini per il ...