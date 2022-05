Rinascere su Rai 1 il film tv che racconta la storia di Manuel Bortuzzo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Possiamo dire cheforse è stato consigliato molto male da chi ha pensato che lasciando Lulù Selassiè prima della promozione della fiction Rai, avrebbe focalizzato l’attenzione sulla sua. In realtà in queste ore, a pochi giorni dall’arrivo nella prima serata di Rai 1 di, iltv cheladi, tutti parlano della fine della sua relazione con la Selasisè. Una cosa che aiprobabilmente non piace molto ( come si è visto anche ieri durante la conferenza stampa in Rai, quando una innocente domanda di una giornalista ha scatenato il caos, persino in chi moderava la conferenza, come se fosse stato nominato il diavolo in persona). Un atteggiamento ...