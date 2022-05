Rimonta il City e va in finale di Champions. La pazza serata del Real Madrid (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Con una Rimonta clamorosa avviata in pieno recupero e completata nei tempi supplementari, uno straordinario Real Madrid si prende di forza la finalissima di Champions League ai danni del Manchester City. Al Bernabeu finisce 3-1 con la doppietta di Rodrygo (90' e 91') e il rigore di Benzema nell'extra-time, che ribaltano il vantaggio di Mahrez siglato a un quarto d'ora dal termine. Passerà alla storia anche l'incredibile salvataggio di Mendy sulla linea dopo un tiro di GRealish (sarebbe valso lo 0-2), giusto qualche istante prima dell'inizio della ‘remuntada'. Così il 28 maggio, a Parigi, sarà l'irriducibile squadra di Carlo Ancelotti a sfidare in finale il Liverpool di Klopp. Continua l'incubo Champions invece per i Citizens di Guardiola, che ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Con unaclamorosa avviata in pieno recupero e completata nei tempi supplementari, uno straordinariosi prende di forza la finalissima diLeague ai danni del Manchester. Al Bernabeu finisce 3-1 con la doppietta di Rodrygo (90' e 91') e il rigore di Benzema nell'extra-time, che ribaltano il vantaggio di Mahrez siglato a un quarto d'ora dal termine. Passerà alla storia anche l'incredibile salvataggio di Mendy sulla linea dopo un tiro di Gish (sarebbe valso lo 0-2), giusto qualche istante prima dell'inizio della ‘remuntada'. Così il 28 maggio, a Parigi, sarà l'irriducibile squadra di Carlo Ancelotti a sfidare inil Liverpool di Klopp. Continua l'incuboinvece per i Citizens di Guardiola, che ...

