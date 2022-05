Ricerca industriale e sviluppo sperimentale, arriva il fondo da 50 milioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) arriva il fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA) dedicato alla Ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale per rilanciare l’innovazione e la tecnologia nel Bel Paese. Questo nuovo stimolo alla Ricerca industriale è stato istituito con la legge di bilancio 2022 che ha stanziato 50 milioni di euro per il 2022 e ha previsto una crescita nel tempo per arrivare a 250 milioni a decorrere dal 2025. L’obiettivo preposto è quello di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della Ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e si affianca al fondo Italiano per ... Leggi su fmag (Di mercoledì 4 maggio 2022)ilItaliano per le Scienze Applicate (FISA) dedicato allae alloper rilanciare l’innovazione e la tecnologia nel Bel Paese. Questo nuovo stimolo allaè stato istituito con la legge di bilancio 2022 che ha stanziato 50di euro per il 2022 e ha previsto una crescita nel tempo perre a 250a decorrere dal 2025. L’obiettivo preposto è quello di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione dellae dello, e si affianca alItaliano per ...

Advertising

PaNurX1 : RT @DavideBergna: @federicofubini @chiccotesta Mah, su questo ho dei dubbi. L'autarchia ha portato in passato alla creazione di tessuto ind… - DavideBergna : @federicofubini @chiccotesta Mah, su questo ho dei dubbi. L'autarchia ha portato in passato alla creazione di tessu… - ingv_president : RT @mur_gov_: #fisa Firmato il decreto dai Ministri Messa e Giorgetti. @MISE_GOV L'obiettivo è promuovere la competitività del sistema pr… - UeT1982 : Dal 2002 a oggi l'azienda italiana ha prodotto e commercializzato in tutto il mondo oltre 60 mila dispositivi per l… - uni_cassino : RT @mur_gov_: #fisa Firmato il decreto dai Ministri Messa e Giorgetti. @MISE_GOV L'obiettivo è promuovere la competitività del sistema pr… -