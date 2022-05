Ri-Party-Amo, Jovanotti lancia il progetto green dei beach party (Di mercoledì 4 maggio 2022) MILANO – “E’ il più grande progetto di recupero e ripristino di aree ecologiche problematiche mai fatto in Italia nella storia: l’idea che una cosa del genere sia resa possibile dalla cosa più effimera che c’è, un concerto, una festona in spiaggia, mi fa piacere e non per meriti specifici perché il mio unico merito è quello di emozionare la gente con un mio concerto. Tutto il resto fa parte della mia responsabilità di cittadino”. Così Jovanotti ha presentato, davanti alla platea di studenti dell’Università Bicocca di Milano, il progetto ambientale che prende vita in parallelo al Jova beach party. Si chiama Ri-party-Amo, ha già raccolto 3 milioni di euro di donazioni e si fonda su tre capisaldi: la pulizia delle spiagge, progetti di ricostruzione ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) MILANO – “E’ il più grandedi recupero e ripristino di aree ecologiche problematiche mai fatto in Italia nella storia: l’idea che una cosa del genere sia resa possibile dalla cosa più effimera che c’è, un concerto, una festona in spiaggia, mi fa piacere e non per meriti specifici perché il mio unico merito è quello di emozionare la gente con un mio concerto. Tutto il resto fa parte della mia responsabilità di cittadino”. Cosìha presentato, davanti alla platea di studenti dell’Università Bicocca di Milano, ilambientale che prende vita in parallelo al Jova. Si chiama Ri--Amo, ha già raccolto 3 milioni di euro di donazioni e si fonda su tre capisaldi: la pulizia delle spiagge, progetti di ricostruzione ...

