Renato Sanches si avvicina al Milan (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prosegue la trattativa che dovrebbe portare Renato Sanches al Milan nella prossima stagione. I rossoneri, che hanno individuato nel centrocampista centrale portoghese del Lille, 24 anni, il degno erede di Kessie, vogliono chiudere quanto prima per evitare il possibile inserimento della concorrenza. Renato Sanches-Milan: cosa manca per la fumata bianca? Molto dipenderà dai tempi di insediamento di Investecorp, la nuova proprietà in procinto di assumere la guida dei rossoneri entro pochi giorni. A quel punto si potrà procedere a definire un accordo che pare già essere indirizzato alle battute finali. Il Milan sono sempre più convinti di questo investimento per un ragazzo, certamente ancora giovane, ma molto completo, forte fisicamente e tecnicamente, oltre che di ...

