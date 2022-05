Real Madrid vola in finale, battuto il Manchester City 3-1 ai supplementari (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tutto pronto per la grande sfida di Champions League. La semifinale di ritorno tra Real Madrid e Manchester City catalizzerà milioni di persone davanti alla tv. La festa di sabato a Plaza de... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tutto pronto per la grande sfida di Champions League. La semidi ritorno tracatalizzerà milioni di persone davanti alla tv. La festa di sabato a Plaza de...

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - record_mexico : BENZEMA BENZEMA BENZEMA BENZEMA ? RealMadrid 3-1 ManchesterCity ?? Global: 6-5 EN VIVO: - IFTVofficial : ANCELOTTI'S REAL MADRID SCORE TWO IN THE 90'+ AND TAKE THE LEADDDGJDFOJGDFJGPDSD - gemin_steven98 : RT @ilpost: La finale di Champions League sarà Real Madrid-Liverpool - GIUSPEDU : RT @mvcalcio: ?? Finale particolare: il Real Madrid ha già battuto il Liverpool in finale qualche anno fa, ma l’ultima finale di Champions… -