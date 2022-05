Real Madrid-Manchester City, invasione di campo: tifoso con bandiera Albania abbraccia Benzema (Di mercoledì 4 maggio 2022) invasione di campo in Real Madrid-Manchester City, con un tifoso che è riuscito ad eludere la sorveglianza della sicurezza ed è corso in campo ad abbracciare Benzema poco dopo l’inizio del primo tempo supplementare. Rincorso e placcato, ma con la gioia di aver potuto abbracciare il suo idolo. Il tifoso ha mostrato, peraltro, la bandiera dell’Albania. La Uefa ha censurato le immagini, che sono però state catturate da tifosi presenti allo stadio. Was that pitch invader holding an Albanian flag? I wonder what that's about.#HalaMadrid #RMAMCI #RealMadridManCity ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022)diin, con unche è riuscito ad eludere la sorveglianza della sicurezza ed è corso inadrepoco dopo l’inizio del primo tempo supplementare. Rincorso e placcato, ma con la gioia di aver potutore il suo idolo. Ilha mostrato, peraltro, ladell’. La Uefa ha censurato le immagini, che sono però state catturate da tifosi presenti allo stadio. Was that pitch invader holding ann flag? I wonder what that's about.#Hala#RMAMCI #Man...

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - record_mexico : BENZEMA BENZEMA BENZEMA BENZEMA ? RealMadrid 3-1 ManchesterCity ?? Global: 6-5 EN VIVO: - IFTVofficial : ANCELOTTI'S REAL MADRID SCORE TWO IN THE 90'+ AND TAKE THE LEADDDGJDFOJGDFJGPDSD - gimmipetro : RT @juanito1897: in un'altra vita vorrei rinascere tifoso del Real Madrid - Giorgiovsb : RT @PrimeVideoIT: IL REAL MADRID NON HA SENSO ?? Praticamente in 8 minuti ha fatto 3 gol, ha ribaltato il risultato ed è ad un passo dalla… -