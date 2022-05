Real Madrid-Manchester City, gol di Mahrez: Guardiola vede la finale (VIDEO) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il VIDEO del gol di Mahrez in Real Madrid-Manchester City: Guardiola vede la finale e ora servono due gol ai blancos per portarla ai supplementari. Doccia fredda, anzi gelata per Ancelotti, col bellissimo contropiede degli inglesi chiuso alla perfezione da Bernardo Silva che decide di non calciare ma di pescare il compagno defilato. Conclusione non entusiasmante, ma Courtois non ci arriva. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ildel gol diinlae ora servono due gol ai blancos per portarla ai supplementari. Doccia fredda, anzi gelata per Ancelotti, col bellissimo contropiede degli inglesi chiuso alla perfezione da Bernardo Silva che decide di non calciare ma di pescare il compagno defilato. Conclusione non entusiasmante, ma Courtois non ci arriva. In alto ecco il. SportFace.

