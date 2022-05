Real Madrid-Manchester City, doppietta Rodrygo e Blancos ai supplementari: le reazioni social (Di mercoledì 4 maggio 2022) Notte da brividi al Santiago Bernabeu, dove si sta giocando Real Madrid-Manchster City, valida come ritorno delle semifinali di Champions League. Al 90?, il risultato è di 0-1 per gli inglesi grazie al gol di Mahrez, che vuol dire 3-5 totale. Ai padroni di casa servono due gol, la situazione è disperata. Ecco però che Rodrygo, uomo della provvidenza già contro il Chelsea, segna una doppietta surReale prolungando la partita ai supplementari e mandando in tilt i social, dove si moltiplicano le reazioni dei tifosi e appassionati di calcio. C’è chi ammette di aver perso i gol perché aveva già spento il televisore, chi prevede un prosieguo di partita difficile per il City a causa dei cambi di Guardiola, e c’è chi, tifando ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Notte da brividi al Santiago Bernabeu, dove si sta giocando-Manchster, valida come ritorno delle semifinali di Champions League. Al 90?, il risultato è di 0-1 per gli inglesi grazie al gol di Mahrez, che vuol dire 3-5 totale. Ai padroni di casa servono due gol, la situazione è disperata. Ecco però che, uomo della provvidenza già contro il Chelsea, segna unasure prolungando la partita aie mandando in tilt i, dove si moltiplicano ledei tifosi e appassionati di calcio. C’è chi ammette di aver perso i gol perché aveva già spento il televisore, chi prevede un prosieguo di partita difficile per ila causa dei cambi di Guardiola, e c’è chi, tifando ...

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - record_mexico : BENZEMA BENZEMA BENZEMA BENZEMA ? RealMadrid 3-1 ManchesterCity ?? Global: 6-5 EN VIVO: - IFTVofficial : ANCELOTTI'S REAL MADRID SCORE TWO IN THE 90'+ AND TAKE THE LEADDDGJDFOJGDFJGPDSD - SevenValaw : vabbè ma c'è un limite al culo del real madrid - MilaMartins___ : RT @assaneadamo_: ser do Real Madrid anima man ihhh?????? -