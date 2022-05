Real Madrid Manchester City | Ancelotti e Guardiola sfida tra leggende

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Serata di gala al Bernabeu cona giocarsi l’accesso alla finale di Champions League Se questosarà bello e stupefacente anche solo la metà di quello ammirato settimana scorsa, beh, c’è da preparare i pop corn. Il ritorno della seconda semifinale di Champions League promette scintille dopo l’incredibile 4-3 dell’Etihad Stadium. E sarà unatra due squadre totalmente agli antipodi: la nobiltà e la tradizione delle Merengues, la freschezza e l’intraprendenza dei Citizens. Il club più titolato e vincente in Europa contro quello che ha la bacheca continentale vuota malgrado gli investimenti miliardari. Per non parlare dei due allenatori, vere e proprie ...

Advertising

City_Xtra : Real Madrid vs #ManCity, #UCL Match Officials: Referee: Daniele Orsato [????] Assistants: Ciro Carbone [????], Alessan… - gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - sportmediaset : Ancelotti carica il Real Madrid: 'Siamo molto fiduciosi' #Ancelotti #RealMadridManchesterCity #ChampionsLeague… - ItaliaStartUp_ : Real Madrid-Manchester City, come vedere gratis la partita di Champions League - brvzovic : oggi pochi cazzi forza real madrid -

Carlo Ancelotti, 62 anni, tecnico del: da allenatore ha vinto già tre Champions League, due al Milan ed una alla guida dei Blancos di Paolo Franci Anno 2006. Il Milan di Carlo Ancelotti, sì proprio lui, parte per una ...Lo spagnolo Rafael Nadal ha chiesto che la sua partita di apertura al torneo Atp dinon si vada a sovrapporre con la semifinale di ritorno di Champions League del suo amatocontro il Manchester City mercoledì, secondo il direttore del torneo Feliciano Lopez. Nadal, che ha vinto l'Open diin cinque occasioni, mercoledì affronterà il serbo Miomir ...Dice Pep: "Per eliminare il Real Madrid devi fare ben più di due partite", il che vuol dire che ne devi giocare di più all’interno dello stesso match, come accaduto all’andata. Re Carlo: "Dopo aver ...Il Liverpool vince 3-2 sul campo del Villarreal nel ritorno della semifinale di Champions League e, dopo il successo per 2-0 all’andata, completa l’opera qualificandosi per la finale, dove attende una ...