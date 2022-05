Real Madrid in finale di Champions, Manchester City cede 3-1 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Al termine di una partita incredibile, il Real Madrid rimonta all'ultimo respiro e supera per 3-1 il Manchester City staccando il pass per la finalissima di Parigi dopo i tempi supplementari. Gli uomini di Ancelotti possono così festeggiare un'impresa che ha pochi eguali nel passato per come è maturata. Il 28 maggio, sarà Real Madrid – Liverpool. Dopo un avvio abbastanza nervoso, la prima chance arriva al 20? ed è per gli ospiti. Foden prende palla al limite e smarca Bernardo Silva, che con il destro calcio sul primo palo trovando però i guantoni di Courtois. Al 39? Foden conclude dai 20 metri con il destro ma Courtois è attento e respinge in tuffo. Le squadre vanno al riposo sullo 0-0. Dopo appena 10 secondi dall'inizio della ripresa, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Al termine di una partita incredibile, ilrimonta all'ultimo respiro e supera per 3-1 ilstaccando il pass per la finalissima di Parigi dopo i tempi supplementari. Gli uomini di Ancelotti possono così festeggiare un'impresa che ha pochi eguali nel passato per come è maturata. Il 28 maggio, sarà– Liverpool. Dopo un avvio abbastanza nervoso, la prima chance arriva al 20? ed è per gli ospiti. Foden prende palla al limite e smarca Bernardo Silva, che con il destro calcio sul primo palo trovando però i guantoni di Courtois. Al 39? Foden conclude dai 20 metri con il destro ma Courtois è attento e respinge in tuffo. Le squadre vanno al riposo sullo 0-0. Dopo appena 10 secondi dall'inizio della ripresa, ...

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - record_mexico : BENZEMA BENZEMA BENZEMA BENZEMA ? RealMadrid 3-1 ManchesterCity ?? Global: 6-5 EN VIVO: - Sofiabongi1 : @whatifwerewrite no, la odio come squadra ma mai quanto il real madrid, quindi preferisco che la vinca il liverpool - DanyRoss70 : RT @EdoardoMecca1: Ha eliminato Psg agli ottavi, Chelsea ai quarti e Manchester City in semifinale. Ma a quanto pare il Real Madrid (13 Cha… -